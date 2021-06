Dezerter. Szczerze o władzy w Polsce: arogancja i nakręcanie spirali nienawiści

W tej chwili jest to z wymienionych wyżej powodów trudne. Choćby z powodu antagonizowania przez władzę do siebie ludzi. Im społeczeństwo bardziej świadome, tym trudniej nim manipulować i wmawiać mu ewidentne bzdury... Zachęcam więc, żeby nie siedzieć nieustannie przed komputerem i wikłać się w wirtualne kłótnie, ale rozejrzeć się wokół siebie i wziąć się do realnej roboty. To może przynieść zaskakujące efekty. Dobrym początkiem jest namawianie do zainteresowania się sytuacją. Jak spektakularne potrafi to przynieść efekty, było widać jesienią ubiegłego roku, podczas ulicznych protestów. Ich głównymi uczestniczkami i uczestnikami były osoby bardzo młode, do tej pory mało aktywne społecznie.