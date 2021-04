Organizatorzy zapraszają na muzyczne festiwale. Liczą na luzowanie obostrzeń

Dawna stocznia i stolica punk rocka

W połowie lipca będzie się można wybrać do Jarocina na kolejną edycję legendarnego festiwalu w tym wielkopolskim mieście, a miesiąc później w Gdańsku odbędzie się Soundrive Fest - młoda, ale ceniona impreza, poświęcona przede wszystkim artystkom i artystom z kręgów alternatywnych, dopiero rozpoczynającym swoją drogę ku dużej popularności.

Festiwal w Jarocinie odbędzie się w dniach 16-18 lipca. Wśród wykonawców nie zabraknie wielkich gwiazd, przede wszystkim takich, które znane są z ostrego brzmienia i mocnych tekstów. To m.in.: punkowy zespół Dezerter, czy metalowa formacja Decapitated. Fanki i fanów rocka z lat 90-tych z pewnością ucieszy występ Edyty Bartosiewicz , a tych, którzy lubią typowe dla polskiej sceny połącznie punka i popowego rocka, do Jarocina mają szansę przyciągnąć występy zespołów Strachy Na Lachy i Happysad. Ten ostatni zaprezentuje specjalny koncert z okazji 20-lecia swojej działalności.

Organizatorki i organizatorzy Soundrive Fest ogłosili właśnie pełny program imprezy, która potrwa aż sześć dni, od 10 do 15 sierpnia. Na sześciu scenach, umieszczonych na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej, wystąpi setka rodzimych artystów. Przeważają wśród nich przedstawicielki i przedstawiciele niszowych gatunków i młodego pokolenia, ale nie zabraknie też co najmniej kilku gwiazd. To m.in.: radykalnie feministyczny duet Siksa, łączący punk rock z zaangażowanym performancem, Kaśka Sochacka - wysoko ceniona nowa twarz polskiego pop rocka, Zamilska - specjalistka od mrocznej elektroniki i zespół Trupa Trupa, łączący rock alternatywny z psychodelią.