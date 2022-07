Diana Spencer pierwszą damą USA? Donald Trump miał na jej punkcie obsesję

Przyczyniły się do tego słowa samego Trumpa, który w wywiadzie sugerował, że "mógłby i chciałby" spotkać się z Dianą w sytuacji intymnej. Informacje te zresztą potwierdza Andrew Morton, autor biografii księżnej. Uważa on, że nie było to wcale niemożliwe, a bycie żoną Trumpa to jedna ze ścieżek, którą mogłaby obrać była księżna po rozwodzie z księciem Karolem.