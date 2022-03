Discovery wycofuje się z Rosji. To skutek nowej ustawy

W ubiegłym tygodniu rosyjska duma przyjęła projekt przewidujący wprowadzenie odpowiedzialności karnej w postaci grzywny od 700 tys. do 1,5 mln rubli (w przeliczeniu to od ponad 27 tys. zł do niemal 60 tys. zł) lub pozbawienia wolności na trzy lata za rozpowszechnianie świadomie "nieprawdziwych informacji" o Siłach Zbrojnych Rosji. W przypadku "rażącego" rozpowszechniania "nieprawdziwych informacji", które pociągnie za sobą poważne konsekwencje, sąd będzie mógł skazać winnego na karę od 10 do 15 lat więzienia.