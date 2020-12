Dla niektórych to wyjątkowo szczęśliwe Święta. Kajra pokazała szczególny prezent

Sławomir i Kajra o koronawirusie. "Mam nadzieję, że ludzie się szybko zaszczepią"

Nie widzieć się z najbliższymi przez niemal rok to rzeczywiście spore wyzwanie. Czasy są jednak, jakie są i nie do końca mamy na wszystko tak duży wpływ, jak przywykliśmy. Pozostaje nam jedynie życzyć nam i Wam, by w końcu wszystko wróciło do względnej normalności.