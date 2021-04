DMX walczy o życie. Rodzina rapera prosi o wsparcie

Około północy z 2 na 3 kwietnia Earl Simmons, znany powszechnie jako DMX, został przewieziony do szpitala. 50-letni raper miał atak serca , a główną przyczyną zawału miało być przedawkowanie narkotyków. Prawnik gwiazdora, Murray Richman, poinformował, że jego klient jest podłączony do aparatury podtrzymującej życie.

DMX już od dłuższego czasu walczy z uzależnieniem od narkotyków, co zmusiło go do udania się na dwa odwyki. 50-letni raper był także bohaterem wielu skandali. Wielokrotnie aresztowano go za m.in. posiadanie narkotyków, lekkomyślną jazdę autem, okrucieństwo wobec zwierząt i niepłacenie alimentów. W 2019 r. wyszedł na wolność po odbyciu kary roku więzienia za oszustwa podatkowe.