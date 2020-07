Do kogo podobny jest Henio? Majdan zrobił porównanie

Prawdziwy baby boom. One zostaną mamami

To również Majdan jako pierwszy poinformował świat, że razem z Małgorzatą zostali rodzicami, wrzucając na Instagrama zdjęcie bobasa i zmęczonej, acz szczęśliwej, mamy.

"Henryk #dzidziuśmajdana kiedy się denerwuje, to podobny jest do mnie. Ale kiedy się uśmiecha, to cała Mama" – pisze świeżo upieczony tatuś na swoim Instagramie.