"Do zobaczenia w sądzie". Porażające oświadczenie Borysa Szyca ws. zarzutów Latkowskiego

We czwartek po południu na Instagramie Borysa Szyca pojawiło się oficjalnie pismo, w którym aktor ustosunkował się do zarzutów Latkowskiego pod jego adresem.

"Zatoka jest powszechnie znanym miejsce w Sopocie. Jadłem tam posiłki i piłem w czasach, kiedy jeszcze korzystałem z alkoholu, czyli robiłem to, co wszyscy inni. Po informacji o zarzutach pod adresem właściciela i innych osób stanąłem razem z prezydentem Jackiem Karnowskim w jednym rzędzie, domagając się wyjaśnienia sprawy i sprawiedliwości dla ofiar, bo to one są tu ofiarą" - dodaje aktor.

Szyc podkreślił to, o czym od wczoraj mówi cały internet. Ani w filmie, ani w debacie po jego emisji Latkowski nie przedstawia żadnych dowodów obciążających aktora. Są tylko insynuacje, że Borys Szyc coś wie. Co? Nie wiadomo.

"Pan Latkowski zaczął atakować mnie swoimi wiadomościami w lipcu 2019 r. Koniecznie chciał, abym powiedział mu coś sensacyjnego, bo przecież ja tam chlałem, to na pewno "coś" wiem. Coś. Sam nie mógł określić co. "Ale na pewno wiem!". Najpierw prosił, potem chciał się bratać, przyznał do swoich problemów z alkoholem, wypisywał do mnie miesiącami o różnych porach dnia i nocy. O 3 nad ranem, zdania bez ładu i składu. Potwierdzeniem moich słów są screeny korespondencji w formie wideo. Bez żadnej cenzury. Oceńcie Państwo sami. Raz groził, raz prosił, "Żebym mu tylko coś powiedział!". To trwało rok proszę Państwa" - pisze Szyc, który w osobnym poście na Instagramie opublikował ośmiominutowy klip z konwersacją z Latkowskim.