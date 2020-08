Dobitny komentarz Lindy. Zabrał głos w sprawie LGBT i zamieszek w Warszawie

- Całe życie bardzo walczyłem o swoją wolność prywatną i uważam, że każdy ma prawo do swojej prywatnej wolności. Niezależnie od przekonań, ustroju biologicznego i spraw psychicznych - mówi Bogusław Linda .

- Człowiek jest człowiekiem w każdym momencie i trzeba mu na to pozwolić. Zwłaszcza jeśli nie robi nic złego drugiemu człowiekowi. Dlatego jestem z wami. [...] Jeżeli ludzie się kochają, to jest wyłącznie ich prywatna sprawa i nie nam wtykać w to nos- dodaje aktor. Wpis Lindy spotkał się w większości przypadków z ciepłymi komentarzami internautów.