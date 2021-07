Dobre wieści w sprawie Marka Hoppusa z Blink-182. Chemioterapia działa

"Przez ostatnie trzy miesiące przechodziłem chemioterapię. Mam raka. Jestem przerażony i jest to słabe, ale jednocześnie mam ogromne szczęście – jestem otoczony wspaniałymi lekarzami, rodziną i przyjaciółmi, którzy pomagają mi przez to wszystko przejść. Przede mną wciąż miesiące leczenia, ale staram się myśleć pozytywnie i mieć nadzieję. Nie mogę się doczekać, kiedy uwolnię się już od raka i zobaczę się z wami wszystkimi na koncertach. Kocham was", napisał. U muzyka zdiagnozowano chłoniaka rozlanego z dużych komórek B.