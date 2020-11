Doda bawi się w najlepsze na plaży. O nowym partnerze ani słowa

Doda od ponad 2 lat jest żoną Emila Stępnia. Razem prowadzą firmę producencką, która ma na swoim koncie m.in. film "Pitbull. Ostatni pies". Ostatnio pracowali nad "Dziewczynami z Dubaju", które mają trafić do kin w 2021 roku.

Nie zmienia to faktu, że media społecznościowe wręcz huczą od plotek na ich temat. W rozmowie z "Faktem" mąż Dody zdementował, jakoby mieli się rozstać. Sama Doda nic sobie z tego jednak nie robi i wciąż nie komentuje doniesień związanych z jej sercowymi sprawami. Bawi się w najlepsze na plaży w Turcji, pozując w mocno powycinanym stroju kąpielowym , który uwydatnia jej biust.

"Fajnie jest ale z weekendu zrobiły się 3 tygodnie a mam tylko 2 kostiumy. No i już tęsknie. A jak sytuacja w Pl? Od dziś w Turcji jest godzina policyjna po 20stej" – napisała w swoim najnowszym poście na Instagramie.

Pod postem nie brakuje rzecz jasna zachwyconych fanów, chwalących jej figurę. Nie brakuje także komentarzy, w których internauci relacjonują wydarzenia z naszego kraju. "W PL policja bije kobiety", "Szkoły zamknięte do końca grudnia, gastronomia tez. Ahhh no i Pan Premier tak się martwi o swój naród, że apeluje o nie przemieszczanie się w święta.... Śmiać się, czy płakać?" – to jedne z nich.