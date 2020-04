Doda wzięła ślub w sekrecie. Dopiero teraz wyjawiła szczegóły

Aby cała uroczystość do końca pozostała tajemnicą, potrzebne były szczególne środki. Nikt, poza rodzicami narzeczonych i księdzem, nie miał pojęcia, że wsiadając do samolotu, leci na ślub. Goście byli przekonani, że udają się na huczną imprezę z okazji kupna nowego domu przez Dodę i Emila.

- Pamiętam, że z księdzem umówiłam się tak, że ubrany "po cywilnemu" wmiesza się w tłum na lotnisku, by nikt go nie poznał. Ale on cały czas do mnie dzwonił, bo bał się, że jak będą mu prześwietlać bagaż, to ktoś zobaczy, że ma ze sobą specjalny zestaw, który był mu potrzebny do udzielenia ślubu kościelnego - wspominała Doda w rozmowie z "Fleszem".