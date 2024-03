Doda i Wiktoria Gąsiewska zagrały razem w reklamie. Tak wyglądały 15 lat temu

Doda ze światem show biznesu związana jest od ponad dwóch dekad. Wokalistka zaczynała przygodę z branżą rozrywkową od występów z grupą Virgin oraz udziału w programie "Bar". Dziś Rabczewska może się pochwalić pokaźnym gronem fanów i czterema solowymi albumami na koncie. Ostatni krążek piosenkarki "Aquaria" został ciepło przyjęty przez jej wielbicieli, a "pożegnalna" trasa koncertowa była szeroko komentowana w mediach. Na przestrzeni lat wokalistkę można ją było także oglądać w programach rozrywkowych, w tym w zapomnianym show "Gwiazdy tańczą na lodzie". Niewykluczone, że wkrótce zobaczymy ją także w reaktywowanym po latach "Must be the music".