Doda mówi o rozwodzie i depresji. Udzieliła szczerego wywiadu

Przyznała także, że w trudnym momencie życia nie czuła się sama, ale ogrom wsparcia, jaki otrzymała m.in. od fanów ją przytłoczył. – Jestem przyzwyczajona do walki, adrenaliny, ataków, a nie do ciepłych słów, dobroci i troski, którą dostałam tego dnia. I to jeszcze publicznie. Zrozumiałam, jak mało tego w życiu zaznałam, skoro potrafiło to tak mnie rozłożyć na łopatki – podsumowała.