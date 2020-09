Krótka mini zrobiła robotę. Paparazzi uchwycili dobry moment

Doda wsparła muzyczną twórczość Cleo i pojawiła się na premierze jej najnowszego albumu. "SuperNOVA" to od dłuższego czasu szumnie zapowiadany przez artystkę krążek. Gwiazda już kilka lat temu wyfrunęła spod skrzydeł Donatana i zaczęła działać samodzielnie. I wyszło jej to na dobre, bo wydaje hit za hitem. Co rusz w rozgłośniach radiowych możemy słyszeć jej kawałki.