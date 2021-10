Doda nie ukrywa się z tym. Ale ma swoje wątpliwości

Chodzi rzecz jasna o sytuację, w której Doda wraz z Marią Sadowską nie zostały wpuszczone do montażowni filmu "Dziewczyny z Dubaju". Odpowiedzialny za to był Stępień, który wraz z byłą partnerką jest współproducentem produkcji. Jej premierę zaplanowano na 26 listopada 2021 r. Doda zapowiedziała już, że nie pojawi się na premierze, by nie wywołać skandalu.