Doda o wakacjach bez imprez i alkoholu. "Wszystko 10 razy bardziej cieszy bez tego"

Zamęczana przez fanów pytaniami, co jest sekretem jej zjawiskowego wyglądu, Doda już jakiś czas temu wyznała, że jej obłędna sylwetka to nie tylko efekt ciężkiej pracy na siłowni, ale przede wszystkim zdrowa dieta. Mięso, a zwłaszcza takie używki jak alkohol są w niej ograniczone do minimum, bo jak zauważyła Rabczewska, nie służą ani zdrowiu, ani urodzie. Choć dla wielu wakacje to synonim szaleństwa i imprez do rana, Doda przyznała, że już z tego wyrosła i jest jej z tym dobrze.