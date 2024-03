Doda odebrała zaskakujący telefon od wydawcy śniadaniówki. Po tym, co usłyszała, odmówiła

Miałam ostatnio ciekawą rozmowę z jedną z wydawców programu na żywo, która mi powiedziała, zresztą nie pytałam jej o to, (...) pierwszy raz z nią rozmawiałam przez telefon, powiedziała [przyp. red.]: "Ja panią lubię i nie lubię. Z jednej strony kontrowersja goni kontrowersję, a z drugiej strony te cele charytatywne. No, jaka jest Doda? Może by nam pani opowiedziała o tych charytatywnych współpracach, bo tak naprawdę, to wszyscy panią widzą tylko i wyłącznie przez pryzmat tej kontrowersji - powiedziała w wywiadzie Doda.