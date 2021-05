Doda opadła na podłogę windy i zaczęła płakać. Prawnik zdradza kulisy procesu

Stało się dokładnie to, co dotknęło mnóstwo ludzi, którzy w tamtym czasie skorzystali z ofert kredytów frankowych, promowanych jako bardzo bezpieczne: doszło do zmian kursu franka szwajcarskiego - frank bardzo się umocnił względem złotówki. A to sprawiło, że kredyty "urosły". Wartość kapitału wielu kredytów zwiększyła się niemal dwukrotnie.