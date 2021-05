Doda wygrała w sądzie. "Opadłam na podłogę windy i zaczęłam płakać"

Od kilku lat głośno jest o frankowiczach. Te osoby zaciągnęły kredyty we franku szwajcarskim, który miał niski kurs. To skusiło mnóstwo kredytobiorców. Do grona tych osób zalicza się także wiele gwiazd polskiego show-biznesu. Do wzięcia kredytu we frankach przyznali się m.in. Tomasz Karolak, Małgorzata Kożuchowska, Edyta Olszówka i Doda. Jak poinformowała piosenkarka za pośrednictwem mediów społecznościowych, w końcu udało się jej wygrać sprawę w sądzie z bankiem.