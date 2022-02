Doda opublikowała mocny wpis. Mówi o depresji

Później gwiazda przeszła do sedna, apelując, by osoby cierpiące na depresję sięgnęły po pomoc: "Ale dziś chcę opowiedzieć o czymś ważniejszym! Depresja to nie wstyd, to ciężka i przebiegła choroba, która zna prawdziwe sztuczki i nie ma na nią mocnych. Pomóżcie sobie, nie zostawiajcie siebie samego na polu walki. Idźcie do lekarza, na terapię, do specjalisty. Antydepresyjny telefon zaufania: 22 484 88 01. Nie wstydźcie się prosić o pomoc - walczycie w końcu o swoje życie. Depresja to choroba śmiertelna, więc nie dajcie się suce. Nie skreślajcie siebie! Jak się uda, czeka was życie, w którym patrzycie już innymi oczami. Wielkim zmianom towarzyszą wielkie wstrząsy. To nie koniec świata, to początek nowego".