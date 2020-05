Doda skacze z radości. Czekała na to 4 miesiące

"Niech ktoś to pokaże Dodzie oraz innym, którzy rozsyłają te głupoty i niech wyjaśnią swoim fanom, że ta pani w filmie, to żaden czołowy naukowiec, tylko kłamczuszka . Jak się jest naukowcem i nic konkretnego nie wychodzi, a chce się światowego rozgłosu, to idzie się w teorie spiskowe, gdzie nie trzeba nic rzetelnie osiągnąć, wystarczy opowiadać głupoty i jest się guru dla tysięcy, ma się poczucie bycia kimś" - pisał lekarz Dawid Ciemięga.