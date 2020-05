Celebryci głoszą antynaukowe teorie. Lekarz dementuje

Iwan Komarenko uważa, że WHO jest koncernem farmaceutycznym, a noszenie maseczek wywołuje grzybicę płuc. Edyta Górniak jest przekonana, że za pandemią stoją globaliści. Zaś Doda udostępnia na swoim Insta Story film z wypowiedzią pseudonaukowców, twierdzących, że liczba zgonów z powodu COVID-19 jest zawyżana. Piosenkarka dziwi się, że nagranie "usuwane jest z prędkością światła" z sieci. Znika, ponieważ jest poważnym źródłem dezinformacji.

To właśnie dr Ciemięga na Facebooku zwrócił uwagę na film udostępniony przez Dodę .

"Niech ktoś to pokaże Dodzie oraz innym, którzy rozsyłają te głupoty i niech wyjaśnią swoim fanom, że ta pani w filmie, to żaden czołowy naukowiec, tylko kłamczuszka . Jak się jest naukowcem i nic konkretnego nie wychodzi, a chce się światowego rozgłosu, to idzie się w teorie spiskowe, gdzie nie trzeba nic rzetelnie osiągnąć, wystarczy opowiadać głupoty i jest się guru dla tysięcy, ma się poczucie bycia kimś" - tłumaczy.