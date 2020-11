Doda pokazała się z mężem. To powinno skończyć wszelkie plotki

Gwiazda wróciła właśnie do Polski i od razu zajęła się pracą. Zaczęła działać intensywnie przy montażu projektu "Dziewczyny z Dubaju", przy którym pracują Maria Sadowska, Paulina Gałązka i Emil Stępień, jej mąż. Fani zastanawiali się, czy u nich wszystko w porządku.

To nie jest romantyczna fotka, ale widać, że Doda cieszy się z faktu powrotu do pracy u boku męża - szeroko się uśmiecha. Wokalistka dość rzadko wrzucała wspólne zdjęcia z Emilem Stępieniem. Wygląda na to, że między nimi dobrze się układa. Przynajmniej w kwestiach zawodowych.