Doda pozuje w rajstopach. Jednego nie zauważyła

Doda nie zwalnia tempa. Co rusz publikuje na Instagramie kuszące zdjęcia, którymi rozpala wyobraźnię swoich fanów. Ostatnio pochwaliła się długimi nogami, ale, o dziwo, to nie one przykuły największą uwagę internautów. Wystarczyło dobrze się przyjrzeć.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Doda pokazała nowe zdjęcie na Instagramie (ONS.pl)