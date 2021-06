Doda ucina dyskusję. "Decyzję podjęłam w tamtym roku"

- Musicie zrozumieć, że decyzję o rozstaniu podjęłam w tamtym roku po to, by móc przez ten czas nie na oczach mediów przeżyć to w spokoju, poukładać sobie w głowie i być gotową na nowy rozdział, który teraz zapowiedziałam. Temat dla mnie jest zamknięty. Jesteśmy już na innym etapie życia, każdy ma już swoje. Wymagało to ode mnie wielkiej dojrzałości, nie chcę wracać do tego, co było - przyznała Doda.