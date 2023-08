Doda w białym bikini. Chwali się imponującą sylwetką

W komentarzach posypały się komplementy i słowa zachwytu nad sylwetką piosenkarki. Jako że zdjęcie podpisała "step by step" (krok po kroku) - część fanów spekuluje, że odniosła się do rzekomego rozstania z Dariuszem Pachutem i krok po kroku odzyskuje równowagę. Doda zaś klasycznie nie reaguje, a stawia na niedopowiedzenia. Co by się nie działo jednak, niewątpliwie może liczyć na wsparcie fanów.