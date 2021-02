Samotnie wypoczywa w Meksyku. Wydała oświadczenie

Od prawie trzech tygodni Dorota Rabczewska wygrzewa się w słonecznym Meksyku, który w czasie pandemii jest - obok Zanzibaru - jednym z najpopularniejszych turystycznych destynacji. Zarówno po przylocie tam, jak i na tanzańską wyspę nie trzeba odbywać kwarantanny czy okazać negatywnego testu na obecność koronawirusa. Nic więc dziwnego, że spragnieni egzotycznych wojaży wybierają właśnie ten kierunek. Nieco złośliwi internauci zauważyli, że Doda wypoczywa tam, gdzie jej były mąż, czyli Radosław Majdan z rodziną. Ciekawość fanów, a nawet niepokój, wzbudził też fakt, ze "królowa" wybrała się na urlop w pojedynkę, co zresztą bardzo sobie chwali. Podobnie jak wyraźne ograniczenie korzystania z mediów społecznościowych w tym czasie. "Pokaże wam, jak normalni ludzie, nieuzależnieni od atencji, potrafią spędzać wakacje. BEZ PRZYKLEJONEGO TELEFONU DO RĘKI i TRUMAN SHOW na instastory. Za tydzień się odezwę" - pisała, wbijając szpilę wiadomo komu.

I rzeczywiście Rabczewska stara się dawkować fanom relacje z urlopu. Seksowne zdjęcia w najróżniejszych zestawach bikini zamieszcza... co kilka dni, a nie codziennie. Co najważniejsze nie opuszcza jej dobry humor. Niedawno wydała na Instagramie specjalne oświadczenie, które rozbawiło fanów.

Polskie gwiazdy uciekają w ciepłe kraje. Wkrótce może to być niemożliwe

"OŚWIADCZENIE: pragnę zaprzeczyć z całą stanowczością temu jakobym wylegiwała się tylko na leżaku do zdjęć! CZYNIĘ TO RÓWNIEŻ NA KONARZE. Dziękuję" - napisała Rabczewska w opisie do serii zdjęć, na których seksownie wije się na wyrzuconym na brzeg konarze.