Doda ma romans? Nie wszyscy zauważyli, kto jest w kadrze

Ostatnio jednak Doda opublikowała prywatną wiadomość, jaką dostała od swojej fanki. Do screena dołączyła wymowny komentarz wideo. I choć to, co mówiła, wzruszyło niejednego internautę, tylko wprawne oko dopatrzyło się w kadrze... męża wokalistki. Czyżby plotki o jej rozwodzie były wyssane z palca? A może Doda zdążyła już zażegnać małżeński kryzys?