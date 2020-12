Doda wygina się w bieliźnie. Tak świętuje sukces

Doda od początku jej kariery miała opinię skandalistki, choć w ostatnim czasie daleko jej do wielkich afer. Co prawda kilka tygodni temu pojawiły się plotki o jej romansie z Maxem Hodgesem, ale zdaje się, że celebrytka nie zamierza ich dementować . Na profilach mężczyzny rzekomo było mnóstwo wspólnych zdjęć z gwiazdą, a niektóre wskazywały na bliskich charakter ich znajomości.

"Kochani, ku czci 1 000 000 obserwujących, co jest wyznacznikiem w tych czasach wartości i sukcesu człowieka, pragnę przekazać wam uroczy filmik pt: „MY MILION SHOT ME DOWN”. Dziękuję wam serdecznie. Proszę pamiętajcie jednak, że najważniejsze jest zdrowie, rodzina, miłość, przyjaciele, pasje i samorozwój, wyższe idee w życiu. Za nimi gońcie, nad tym pracujcie, to pielęgnujcie - wartości realne, które was prawdziwie wzbogacają, bo cieszyć się z obserwujących to jak cieszyć się z bogactwa w grze Monopol" - napisała.