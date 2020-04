Doda wyjawiła sekret związku. Dowcipny komentarz

Od tamtej pory sporadycznie chwali się wspólnymi zdjęciami , uchylając rąbka tajemnicy ich rodzinnego życia. Jeszcze rzadziej pokazują się na ściankach, wspólne wyjścia ograniczają do największych gal i imprez branżowych. Dbanie o prywatę najwyraźniej im służy. Dwa lata po ślubie są wciąż zakochani i szczęśliwi. Doda zdradziła nawet ostatnio, jaki przepis wypracowała na udany związek. Najważniejsze to mieć sposób na mniejsze lub większe kryzysy i tzw. ciche dni.

– Mamy tak zwane pokoje kryzysowe. Tak samo jak jesteśmy podobni, tak samo też się różnimy. Emil jest pedantem do granic możliwości! A ja jestem straszną bałaganiarą. Mamy więc dwa pokoje tylko dla nas. Ja w swoim pokoju mogę bałaganić ile wlezie! Mogę jeść w łóżku, nie sprzątać żadnych ciuchów z podłogi. Natomiast u Emila jest wszystko poukładane, wysprzątane na błysk! I nie można zrobić tam nic, by zaburzyć jego porządek. On nie może wchodzić do mnie, a ja do niego! – powiedziała "Super Expressowi" z właściwą dla siebie dozą poczucia humoru.