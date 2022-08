Doda zachwyca figurą na pomoście. Tak artystka świętowała swoje imieniny

To dla Dody bardzo pracowity okres. Nie dość, że przygotowuje się właśnie do premiery swojego randkowego reality show "Doda. 12 kroków do miłości" (premiera już 3 września na antenie Polsatu), to kończy też materiał na swoją nową płytę. Artystka miesiąc temu zaprezentowała światu swój trzeci singiel, który już lada moment będzie miał aż trzy mln wyświetleń na YouTubie.