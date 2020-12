Doda zdobyła się na mocne wyznanie. To dlatego przerwała karierę muzyczną

Doda starała się ważyć słowa, by fani dobrze zrozumieli jej intencję. Gwiazda od zawsze powtarzała, że tworzy swoją muzykę przede wszystkim dla słuchaczy, a nie dla zysku czy z obowiązku. Okazuje się, że od dawna nie czerpała radości z muzyki, za co w dużej mierze jest odpowiedzialna jej ekipa.

"Zdecydowałam się na przerwę muzyczną, ponieważ czułam, że przestaję się rozwijać. Że jestem coraz bardziej zdesperowana w tym gniciu artystycznym od wewnątrz. Występowanie na scenie przynosiło mi więcej frustracji niż radości. Paradoksalnie zdecydowałam się na przerwę w karierze ze względu na moich fanów, żeby nigdy nie poczuli tego ode mnie, co ja czuję" – mówiła Doda.

Rabczewskiej bardzo zależy, by fani zawsze wiedzieli, że wychodzi na scenę dla nich z radością, a nie z poczucia obowiązku. "A miałam wrażenie, że jeśli jeszcze chwile to potrwa, to zacznę traktować swoich fanów nie jak fanów, ale jak klientów" – podkreśliła.