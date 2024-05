Doda zdradziła, co zrobiła na początku związku z Pachutem. "Nie jest lekko"

Doda od lat cieszy się zainteresowaniem mediów i jak na razie nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie mogło się to zmienić. Zawodowo wokalistka wciąż nie zwalnia tempa. W 2022 roku Rabczewska wydała ciepło przyjęty krążek "Aquaria", a zaledwie kilka miesięcy temu zakończyła szeroko komentowaną trasę koncertową. Polskie media wyjątkowo chętnie rozpisują się o losach wokalistki, uważnie śledząc jej kolejne występy czy wyjścia na salony. Często mówi się także o związku Rabczewskiej z Dariuszem Pachutem, który sami zainteresowani rozwijają z dala od ciekawskich spojrzeń.