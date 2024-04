Doda zdradziła tajemnicę swojego pierścionka. Rozwiała wątpliwości

Doda to niewątpliwie jedna z najbardziej charakterystycznych artystek na polskiej scenie. W czasie trwającej już ponad dwie dekady kariery wokalistka dorobiła się czterech solowych albumów i pokaźnego grona wiernych fanów. Ostatni krążek Rabczewskiej, "Aquaria", został ciepło przyjęty przez jej wielbicieli, a promująca go trasa była szeroko komentowana przez media. Zawodowe poczynania Dody to nie jedyna kwestia związana z artystką, która wzbudza zainteresowanie rodzimych tabloidów i portali. Media równie chętnie rozpisują się także o życiu prywatnym Rabczewskiej - zwłaszcza związku z Dariuszem Pachutem.