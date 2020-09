Doda znowu szokuje. Jej życie prywatne wywróci się do góry nogami

Doda to niekwestionowana królowa polskiego show-biznesu. Związki kończące się skandalami, hity, których nie sposób nie znać, i po prostu - charyzmatyczna osobowość, której dwie dekady temu potrzebowali ludzie.

"Nadchodzą zmiany w moim życiu. Zawodowe i prywatne. Niektórych zszokują, niektórym dadzą do myślenia,niektórych zmartwią ,a niektórych ucieszą. Co mnie to obchodzi ? NIC. Żadna z tych osób życia za mnie nie przeżyje. Czas odważyć się i po prostu żyć" - napisała Doda w ostatnim wpisie na swoim profilu na Instagramie.