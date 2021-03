Dolly Parton otrzymała szczepionkę przeciwko COVID-19. Wyśmiała antyszczepionkowców

75-letnia piosenkarka country poinformowała swoich fanów za pośrednictwem Twittera, że jest już zaszczepiona przeciwko COVID-19. Gwiazda przy okazji zwróciła się do osób, które nie chcą się zaszczepić.

Dolly Parton to jedna z najpopularniejszych piosenkarek country na świecie. Gwiazda jest autorką piosenki "I Will Always Love You", która została wypromowana przez Whitney Houston. 75-latka jest inspiracją dla wielu osób. Wokalistka zdecydowała się wykorzystać tę okazję i zwróciła się do fanów z apelem. Chodzi o szczepienia przeciwko COVID-19.

"Hej, to ja! W końcu dostanę swoją szczepionkę. Tak bardzo się cieszę" - zaczęła piosenkarka. Opublikowane nagranie wywołało sporo poruszenia w sieci. Zwłaszcza że gwiazda country zwróciła się do osób, które nie chcą się zaszczepić. Co powiedziała Dolly Parton?

Dolly Parton ma coś do powiedzenia osobom, które nie chcą się szczepić

"Trochę czekałam na ten moment. Jestem wystarczająco dorosła, żeby przyjąć szczepionkę i wystarczająco mądra. Więc cieszę się, że dostanę swoją dawkę Moderny" - wyznała piosenkarka.

Wokalistka z okazji przyjęcia szczepionki zmieniła nawet słowa piosenki "Jolene" i zaśpiewała nową wersję słynnego hitu. "Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine, I’m begging of you, please don’t hesitate… ’cause once you dead, then that’s a bit too late" - zaśpiewała Dolly Parton.

"Im szybciej się zaszczepimy, tym szybciej wrócimy do normalności" - stwierdziła wokalistka. Następnie Dolly zwróciła się do osób, które nie mają zamiaru się szczepić. "Wszystkim tchórzom chcę powiedzieć: 'Nie bądźcie takimi cykorami. Wstańcie i idźcie po swoją dawkę'".

