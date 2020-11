Dolly Parton przekazała milion dolarów medykom. Przysłużył się tworzeniu szczepionki

Teraz amerykańska prasa rozpisuje się o tym, że dołożyła swoją pokaźną cegiełkę do prac nad szczepionką. Wsparte przez nią centrum medyczne bowiem odegrało kluczową rolę w pracach firmy z branży biotechnologicznej, Moderna.

To właśnie ona stoi za, jak przekonują twórcy, skuteczną w 95 proc szczepionką.Portal NME donosi teraz, iż z notatek "New England Journal of Medicine" wynika, że fundusz Dolly Parton odegrał kluczową rolę z kolei w tej kwestii.