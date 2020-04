Dolly Parton wspiera lekarzy. Przekazała fortunę na walkę z koronawirusem

Dolly Parton nie zamierza bezczynnie patrzeć, jak cały świat walczy z pandemią koronawirusa. Piosenkarka zdecydowała się pomóc i przekazać milion dolarów Uniwersytetowi Vanderbilta w Nashville, w stanie Tennessee. Pieniądze trafią m.in. do doktora Naji Abumrada, który przyjaźni się z gwiazdą. To właśnie on intensywnie działa w zespole, który pracuje nad wynalezieniem leku na COVID-19.