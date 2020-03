Dom Damiana Chlebowskiego stanął w ogniu

"Dnia 09.03.2020 spotkała mnie przykra sytuacja. W moim domu wybuchł pożar (zwarcie instalacji elektrycznej). Całe szczęście, Że nikomu nic się nie stało. Niestety zniszczeniu uległo całe piętro. Pożar strawił nie tylko sprzęt ale i elementy stałe. Niestety ubezpieczenie nie pokryje wszystkich strat. Kochani jak nigdy nie proszę o pomoc to tym razem sytuacja mnie do tego zmusza, dlatego zwracam się do Wszystkich o pomoc, każda kwota jaką możecie wesprzeć przybliżyć do odbudowy/remontu zniszczonych pomieszczeń" - mogliśmy przeczytać w serwisie zrzutka.pl.