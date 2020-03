Dom Kazimierza Kutza na aukcji. Są zdjęcia wnętrz. Wow!

Dom, który należał do zmarłego w 2018 r. reżysera i polityka, trafiła na charytatywną aukcję. Cena wyjściowa zwala z nóg. Podobne wrażenie robią też wnętrza, które można zobaczyć na zdjęciach.

Minęły dwa lata od śmierci Kazimierza Kutza. Reżyser, polityk i publicysta mieszkał z rodziną niedaleko Pruszkowa, miał dom w miejscowości Kanie. Wygląda na to, że przyszedł czas, by dom trafił do nowego właściciela. Jednak żeby nabyć posiadłość, trzeba dysponować ogromną gotówką.