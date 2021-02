Dom Oświecińskiego. Willa jak marzenie

Tomasz Oświeciński przeszedł długą drogę, by dojść do miejsca, w którym jest teraz. Nie miał łatwo w życiu zawodowym, ale chyba przede wszystkim w życiu prywatnym. Aktor popularność zdobył, grając osiłków i z pewnością wiele zawdzięcza Patrykowi Vedze, który odnalazł w nim potencjał. Oświeciński już jakiś czas temu postanowił jednak odciąć się od twórczości Vegi i próbować swoich sił w innych projektach. W 2020 r. można go było oglądać w filmie "Erotica 2022", w "Mayday" i "Swingersach".