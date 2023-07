Dominika Grosicka wypoczywa w Grecji. Zapozowała nad basenem

- Pierwsze co zadzwoniłam do Ani Lewandowskiej, a ona w kilka godzin ustaliła mi całą dietę. Mogę się poradzić tu, ona się może poradzić odnośnie dzieci. Ja się mogę umówić z nią na trening, ona może przyjść do mnie na make up. I sobie tak żyjemy, myślę, że w fajnej paczce - wyznała w rozmowie z Jastrząb Post.