Dominika Gwit przeszła ogromną metamorfozę. "No to się odgruzowałam"

Dominika Gwit zdobyła popularność jako aktorka komediowa, a także będąc autorką felietonów. Występowała w roli Zośki w serialu TVN "Przepis na życie", a także zaliczyła udział w filmie "Galerianki". Gwiazda bardzo często propaguje filozofię body positive , która zachęca do akceptacji swojego ciała. Aktorka od dłuższego czasu zmaga się z otyłością. Po kilku latach walki z hejterami wyznała, że cierpi na chorobę metaboliczną i insulinodporność.

Na szczęście znacznie lepiej układa się jej w życiu prywatnym. W 2018 r. Dominika Gwit poślubiła Wojciecha Dunaszewskiego , który również walczył z otyłością. Rok temu pojawiły się nawet plotki o ciąży aktorki . Gwit nie mówi jednak zbyt wiele o powiększeniu rodziny. Za to pochwaliła się efektami ostatniej metamorfozy, którą zafundowała sobie po domowej izolacji. Gwiazda zmieniła fryzurę i kolor włosów oraz zainwestowała w nowe rzęsy.

"No to się odgruzowałam. Włosy zrobione, pazury i brwi zrobione, rzęski zrobione. Jestem zrobiona na lato! Całuję Was wszystkich!" - napisała.