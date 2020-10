Dominika Tajner ma koronawirusa. "Walczę!"

Koronawirus wciąż się rozprzestrzenia. Od początku pandemii w Polsce odnotowano ponad 263 tys. przypadków zakażeń, a prawie 4,5 tys. osób zmarło. Liczby te rosną w zastraszającym tempie, a codziennie przybywa po kilka-kilkanaście tysięcy kolejnych chorych. COVID-19 nie daje za wygraną i dotyka także nasze rodzime gwiazdy. Tylko w ostatnich dniach pozytywny wynik testu otrzymali m.in. Maryla Rodowicz , Michał Milowicz , Anna Skura i Radosław Majdan . Teraz do tego grona dołączyła niestety Dominika Tajner.

Była żona Michała Wiśniewskiego, w przeciwieństwie do niektórych celebrytów, nie opublikowała obszernego wpisu na temat tego, jak doszło do zakażenia i co teraz czuje. Nie wrzuciła też fotki ze szpitala ani domowej kwarantanny. Zamiast tego Tajner pokazała na InstaStory grafikę przedstawiającą cząsteczkę koronawirusa z dopiskami: "Walczę!!" oraz "Don't panic" ("Nie panikuj").