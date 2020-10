Michał Milowicz ma koronawirusa. Był w świetnej formie, teraz ledwo wstaje z łóżka

Aktor znany z "Młodych wilków" przyznał, że i on zmaga się z COVID-19. Mimo że wcześniej był w świetnej formie, objawy choroby przykuły go do łóżka.

Michał Milowicz ma koronawirusa. (ONS)