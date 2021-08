Dominika Tajner nie wytrzymała. Broni swojego starszego o 20 lat partnera

"Wrzucam oficjalną fotkę mojego ukochanego chłopaka i co się dzieje - Polakom włącza się HEJT i ocena sytuacji, w tym jesteśmy najlepsi. Przykre, ale cóż. Moi kochani fani i dobrzy znajomi szczerze się cieszą. A teraz odpiszę na kilka komentarzy: 1. Ale ma starego faceta! Kochani, on jest cudowny, dojrzały i wie, czego chce! Jest taki inny od moich poprzednich partnerów. 2. Dba o mnie, a ja o niego. Taki partner marzył mi się już długo. 3. Odnośnie kasy, kto ile ma, to nie wasza sprawa. Mój chłopak pracuje bardzo ciężko na to, co ma i to w nim podziwiam. 4. Moi prawdziwi przyjaciele i dobrzy znajomi (tych na szczęście mam więcej) piszą mi, ze jesteśmy świetną parą, pasujemy do siebie i jesteśmy podobni, a to dobrze wróży" - napisała.