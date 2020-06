Dominika Tajner rozpoczyna organizację wesel. Pomoże jej Michał Wiśniewski

ZOBACZ TAKŻE: Michał Wiśniewski o zdalnej nauce. Pomaga dzieciom w zadaniach domowych

- Zostałam zaproszona na pierwsze w Polsce szkolenie dla wedding planerek. Dziewczyny uczą się, jak organizować śluby. Ja mam zamiar poopowiadać im o ekstremalnych niespodziankach dla młodych. Tudzież ekstremalnych wymysłach, jakie młodzi sobie życzą. U mnie latały samoloty, robiły serca na niebie i to jest mój konik. Kocham szczęśliwych ludzi. Kocham na to patrzeć - mówiła Dominika Tajner.

- Połączyliśmy siły nie na długą współpracę, ale fajnie opowiedzieć dziewczynom, jak to wygląda ze strony gwiazdy, która przyjeżdża. Na co mogą sobie pozwolić, co oferuje, za ile itd. My jesteśmy w takich relacjach, że będziemy sobie pomagać. Najpewniej ja mogę go polecić na wesele, bo wiem, jak są ludzie zadowoleni po jego występach, a on może mnie poleci komuś jako wedding plannerkę - tłumaczy była żona Wiśniewskiego.