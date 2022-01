Dominika Tajner zachwyca się nowym chłopakiem. Subtelna złośliwość w stronę byłego męża

"Mój Janusz to jednak przystojny facet! Poza tym pierwszy raz czuję mocne wsparcie, bo akurat to teraz jest najważniejsze! I pierwszy raz mogę napisać, że jestem w związku partnerskim! Tak to czuję! Bez urazy dla nikogo! Życzę każdemu takiego uczucia i wsparcia w ciężkich chwilach, a Tobie, Adasiu, dziękuję!" - napisała Tajner.