Don Vasyl mówił o ojcu Edyty Górniak. "Bardzo ubolewał nad Edytką"

Don Vasyl dodał, że także Edyta miała żal do ojca, co akurat nie jest trudne do zrozumienia. – Miała do niego żal Edyta, ale tłumaczyłem jej, że to są jej korzenie, krew. Ona do tej pory nie mówi źle o swoim ojcu. Przykro mu było tylko o to, że ona nie przyznawała się oficjalnie, że to jej ojciec – stwierdził.